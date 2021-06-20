У Вірменії тривають дострокові вибори до парламенту — в Єревані обстріляли авто голови однієї з партій

Глава передвиборчого блоку «Блок демократів «Ширинян-Бабаджанян» Арман Бабаджанян заявив про обстріл свого автомобіля.

Про це повідомляє Интерфакс.

У пресслужбі поліції Вірменії агентству повідомили, що вранці в неділю по автомобілю Бабаджаняна стріляли з вогнепальної зброї поки що невстановленого типу. «На місце виїхала оперативна група поліції. Вживаються заходи для зʼясування обставин інциденту. Ведеться слідство», — зазначили в поліції.

Бабаджанян є депутатом чинного парламенту Вірменії, його блок виступає за зміну зовнішньополітичного курсу Вірменії в бік Заходу.

У неділю у країні проходять дострокові вибори. Близько 200 виборчих дільниць на всій території країни працюють з 8:00, голосування триватиме до 20:00. Право голосу на виборах мають близько 2,6 млн громадян. У виборах беруть участь 21 партія і чотири політичні блоки.

В. о. премʼєр-міністра Нікол Пашинян є кандидатом у премʼєри від партії «Громадянський договір». Головним суперником правлячої партії вважають блок «Айастан» на чолі з експрезидентом Вірменії Робертом Кочаряном.