У Франції поліція 7 годин розганяла рейв-вечірку, яка порушувала карантин

На заході Франції поліція сім годин намагалася розігнати рейв-вечірку, у якій брали участь півтори тисячі людей.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

У ніч на суботу, 19 червня, близько 400 поліцейських залучили до операції, аби зупинити проведення вечірки поряд з іподромом у місті Редон, що у французькому регіоні Бретань.

У префектурі департаменту Іль і Вілен повідомили, що сутички між учасниками вечірки та силовиками тривали протягом семи годин. Під час протистояння 22-річний учасник рейву «втратив руку», а двоє поліцейських з травмами були доправлені у лікарню. У поліцейських летіли коктейлі Молотова, каміння та металеві кулі для гри у петанк.

У французькому департаменті Іль і Вілен у звʼязку з пандемією коронавірусу заборонено проводити музичні фестивалі. До того ж у Франції з 23-ї години досі діє комендантська година, яка має бути скасована з 20 червня.

Вечірку в Редоні було організовано у памʼять про 24-річного француза, який загинув під час розгону аналогічного рейву у місті Нант два роки тому. Організатори вечірки закидають поліції застосування насильства замість діалога.