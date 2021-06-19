У США католики створять документ, який може відлучити Байдена від причастя за його підтримку абортів

Католицькі єпископи США зробили крок до створення документу, який заборонить президенту Джо Байдену та іншим політикам, які підтримують право на аборти, брати участь у таїнстві причастя.

Про це повідомляє Washington Post.

Єпископи провели онлайн-конференцію, де проголосували за створення документа з рекомендаціями, як здійснювати причастя. Після дебатів за таку ініціативу виступили 168 єпископів, проти — 55, ще шестеро — утрималися.

Тепер комітет із доктрини конференції єпископів має розробити цей документ. Він повинен визначити, чи варто відмовляти в таїнстві причастя політикам, які відкрито підтримують право на аборт.

Рекомендації, ймовірно, представлять на щорічному зібранні єпископів у листопаді. Ухвалення документу потребує дві третини голосів всіх єпископів.

Однак рекомендації єпископів не будуть обовʼязковими, тому кожен священник зможе самостійно вирішувати, чи відлучати парафіянина від причастя.

У Ватикані раніше закликали американських єпископів не політизувати причастя. Папа Римський вважає, що причастя «не є винагородою для святих, а хлібом для грішників».