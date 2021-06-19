В США католики создадут документ, который может отлучить Байдена от причастия за его поддержку абортов

Католические епископы США сделали шаг к созданию документа, который запретит президенту Джо Байдену и другим политикам, которые поддерживают право на аборты, участвовать в таинстве причастия.

Об этом сообщает Washington Post.

Епископы провели онлайн-конференцию, где проголосовали за создание документа с рекомендациями, как осуществлять причастие. После дебатов за такую инициативу выступили 168 епископов, против — 55, еще шестеро — воздержались.

Теперь комитет по доктрине конференции епископов должен разработать этот документ. Он должен определить, стоит ли отказывать в таинстве причастия политикам, которые открыто поддерживают право на аборт.

Рекомендации, вероятно, представят на ежегодном собрании епископов в ноябре. Принятие документа требует две трети голосов всех епископов.

Однако рекомендации епископов не будут обязательными, поэтому каждый священник сможет самостоятельно решать, отлучать прихожанина от причастия или нет.

В Ватикане ранее призвали американских епископов не политизировать причастие. Папа Римский считает, что причастие «не является вознаграждением для святых, а хлебом для грешников».