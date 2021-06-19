На президентських виборах в Ірані переміг Ібрагім Райсі. Його кандидатуру підтримував верховний лідер

На президентських виборах в Ірані переміг суддя Ібрагім Райсі. Усі експерти сходилися на тому, що його перемога практично очевидна, адже цю кандидатуру підтримує верховний лідер країни Алі Хаменеї.

Про це повідомляє Reuters.

Явка на виборах становила 48%. Уже підрахували приблизно 90% з 28,6 мільйона бюлетенів — з них за Райсі 17,8 мільйона. Такі цифри дають йому незаперечну перевагу.

Райсі не пропонував детальної політичної чи економічної програми під час своєї виборчої кампанії, але підтримав відродження ядерного пакту — це призведе до ослаблення санкцій США, які підірвали економіку.