На президентских выборах в Иране победил Ибрагим Раиси. Его кандидатуру поддерживал верховный лидер

На президентских выборах в Иране победил судья Ибрагим Раиси. Все эксперты сходились на том, что его победа практически очевидна, поскольку эту кандидатуру поддерживает верховный лидер страны Али Хаменеи.

Об этом сообщает Reuters.

Явка на выборах составила 48%. Уже подсчитали примерно 90% из 28,6 миллиона бюллетеней — из них за Раиси 17,8 миллиона. Такие цифры дают ему неоспоримое преимущество.

Раиси не предлагал детальной политической или экономической программы во время своей избирательной кампании, но поддержал возрождение ядерного пакта — это приведет к ослаблению санкций США, которые подорвали экономику.