Галерея у Шанхаї прибрала виставку, в якій оцінювалась врода жінок — «від найкрасивіших до найпотворніших»

Художня галерея у китайському місті Шанхай вибачилась за просування виставки, в якій зображення жінок були ранжовані від «найкрасивіших до найпотворніших». Про це повідомляє BBC. Відеоарт «потворний і потворніший» створив художник Сонг Та. Галерея містить близько 5 тисяч зображень і відео жінок у реальному житті в університетському містечку. Художник оцінив їх за ступенем привабливості.

Після обурення в соціальних мережах галерея OCAT Shanghai заявила, що прибрала виставку. «Отримавши критику, ми переоцінили зміст цього твору мистецтва. Ми виявили, що це викликає неповагу до жінок, а те, як воно було знято, має проблеми з авторськими правами», — йдеться в повідомленні музею в китайській соціальній мережі Weibo.

Сонг створив скандальну виставку у 2013 році, і відтоді вона брала участь у кількох шоу. У своєму вступі до проєкту митець говорить, що записав жінок, які проходили повз нього в університетському містечку. Потім він пронумерував їх залежно від того, наскільки привабливими вони були для нього — від найкрасивіших до найпотворніших, і створив семигодинне відео.

«Тож, якщо ви хочете побачити королеву кампусу, вам потрібно піти в музей якомога раніше. Інакше з настанням сутінків це місце перетвориться на справжнє пекло», — сказав він. В інтервʼю журналу Vice у 2019 році Сонг сказав, що він і його команда асистентів відсортували зображення в цифровому вигляді за такими назвами, як «потворні, але ще можна пробачити» і «непростимо потворні». На захист твору він сказав: «Я думаю, що маю право говорити правду».

Багато коментаторів Weibo були обурені тим, що галерея демонструвала і рекламувала «жінконенависницькі» твори мистецтва. «Уже 2021 рік, як можна ще так сміливо, без сорому, обʼєктизувати жінок?» — обурювались користувачі. Інші наголошували, що це порушує права людини, оскільки жінки навіть не знали, що їх знімають.