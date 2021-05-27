Вперше в історії Королівських ВМС Великої Британії адміралом стане жінка

У Королівських Військово-морських силах Великої Британії вперше за 500-річну історію контр-адміралом стала жінка. 47-річна Джуд Террі стане найбільш високопосадовим офіцером флоту за всю його історію.

Про це повідомляє пресслужба флоту.

Террі пішла на службу в 1997 році. В її обовʼязки входили набір, навчання та організація харчування особового складу. Більшу частину своєї карʼєри вона провела на кораблях бази в Плімуті, в тому числі, на вертольотоносці HMS Scott і дослідному судні HMS Ocean. Перейшовши на штабну роботу, вона займалася закриттям британських військових обʼєктів в Афганістані і боротьбою зі спалахом лихоманки Ебола в Західній Африці.

Зараз Террі займається розробкою програми розвитку флоту до 2040 року. Звання контр-адмірала вона отримає в серпні 2022 року. Тоді ж вона приступить до обовʼязків директора Королівського ВМФ p роботи з особовим складом.

Станом на 2021 роки, в Королівському флоті служать 6 жінок-вищих офіцерів і 19 жінок у званні капітана.