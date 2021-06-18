У США день скасування рабства оголоcили федеральним святом

У США день скасування рабства (19 червня) став федеральним національним святом. Відповідний закон підписав президент Джо Байден.

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Тепер щороку в США 19 червня відзначатимуть День національної незалежності.

«Сьогодні ми проголошуємо 19 червня федеральним святом. [...] Я сподіваюся, що це початок змін в наших відносинах одне з одним. Великі нації не ігнорують найболючіші моменти своєї історії, а приймають їх», — сказав Байден.

Раніше за введення свята проголосували обидві палати Конгресу.