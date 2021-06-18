В США день отмены рабства объявлен федеральным праздником

В США день отмены рабства (19 июня) стал федеральным национальным праздником. Соответствующий закон подписал президент Джо Байден.
Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Теперь каждый год в США 19 июня будут отмечать День национальной независимости.
«Сегодня мы провозглашаем 19 июня федеральным праздником. [...] Я надеюсь, что это начало перемен в наших отношениях друг с другом. Великие нации не игнорируют наиболее болезненные моменты своей истории, а принимают их», — сказал Байден.
Ранее за введение праздника проголосовали обе палаты Конгресса.
- 19 июня 1865 года за несколько дней до окончания Гражданской войны в США штат Техас объявил всех рабов свободными людьми, став последним, кто это сделал. Формально рабство 1 января 1863 года запретил президент Авраам Линкольн, но фактически южане ему не подчинились. Это только усилило сопротивление в войне.