В США день отмены рабства объявлен федеральным праздником

В США день отмены рабства (19 июня) стал федеральным национальным праздником. Соответствующий закон подписал президент Джо Байден.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Теперь каждый год в США 19 июня будут отмечать День национальной независимости.

«Сегодня мы провозглашаем 19 июня федеральным праздником. [...] Я надеюсь, что это начало перемен в наших отношениях друг с другом. Великие нации не игнорируют наиболее болезненные моменты своей истории, а принимают их», — сказал Байден.

Ранее за введение праздника проголосовали обе палаты Конгресса.