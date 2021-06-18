У ДБР назвали причину обшуків в Антирейдерський комісії Мінʼюсту. Затримано адвоката

Обшук в Антирейдерській комісії Міністерства юстиції співробітниками Держбюро розслідувань був повʼязаний з діяльністю адвоката, який намагався заробити на власниках захопленого рейдерами підприємства.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

ДБР викрила шахрайську схему адвоката, його колеги та невстановлених спільників з Антирейдерської комісії Мінʼюсту. Вони намагалися отримати $10 тисяч від керівників приватного підприємства. Затриманий адвокат хотів скористатися їхньою необізнаністю щодо процедур прийняття рішень Міністерством юстиції.

Встановлено, що на початку січня 2021 року представник деревообробної компанії направив до Мінʼюсту дві скарги на дії приватного нотаріуса, який заволодів нерухомістю підприємства. Адвокат у змові з вищевказаними особами почав вимагати гроші за нібито прискорення і задоволення скарг. При цьому учасники схеми не могли впливати на розгляд скарг.

Обманом адвокат видурив у потерпілих понад 400 тисяч гривень та 17 червня прийшов за ще $10 тисячами, під час передачі яких і був затриманий.

У будівлі Мінʼюсту слідчі ДБР вилучили документацію і скарги потерпілої сторони.

Справа розслідується за статтею про шахрайство організованою групою (ч. 4 ст. 190 КК).

Як повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерела, затриманий — представник Адвокатського обʼєднання «Цезар» Олександр Світличний, а деревообробна компанія, про яку йдеться, називається «Роік».