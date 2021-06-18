В ГБР назвали причину обысков в Антирейдерской комиссии Минюста. Задержан адвокат

Обыск в Антирейдерской комиссии Министерства юстиции сотрудниками Госбюро расследований был связан с деятельностью адвоката, который пытался заработать на владельцах захваченного рейдерами предприятия.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

ГБР разоблачила мошенническую схему адвоката, его коллеги и неустановленных сообщников из Антирейдерской комиссии Минюста. Они пытались получить $10 тысяч от руководителей частного предприятия. Задержанный адвокат хотел воспользоваться их неосведомленностью о процедурах принятия решений Министерством юстиции.

Установлено, что в начале января 2021 года представитель деревообрабатывающей компании направил в Минюст две жалобы на действия частного нотариуса, который завладел недвижимостью предприятия. Адвокат в сговоре с вышеуказанными лицами начал требовать деньги за якобы ускорение и удовлетворение жалоб. При этом участники схемы не могли влиять на рассмотрение жалоб.

Обманом адвокат выманил у потерпевших более 400 тысяч гривен и 17 июня пришел за еще $10 тысячами, во время передачи которых и был задержан.

В здании Минюста следователи ГБР изъяли документацию и жалобы потерпевшей стороны.

Дело расследуется по статье о мошенничестве организованной группой (ч. 4 ст. 190 УК).

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники, задержан представитель Адвокатского объединения «Цезарь» Александр Светличный, а деревообрабатывающая компания, о которой идет речь, называется «Роик».