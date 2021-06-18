Гутерріш удруге став генсеком ООН

Генеральна Асамблея ООН 18 червня призначила на другий строк чинного генсекретаря ООН Антоніу Гутерріша.

Про це оголосив голова Генасамблеї ООН Волкан Бозкір, повідомляє Reuters.

«Маю честь оголосити про те, що Гутерріша після акламації [спрощеного порядку ухвалення або відхилення рішення] призначено генеральним секретарем ООН на другий строк повноважень. Він починається 1 січня 2022 року і триває до 31 грудня 2026 року», – заявив він під час засідання.

Після оголошення про призначення Бозкір запросив до зали Гутерріша і привів його до присяги.

«Мене переповнюють емоції і думки. Я вдячний вам за довіру. Робота в ООН – це величезний привілей і найблагородніший обовʼязок. Особливо вдячний Португалії за те, що знову висунула мою кандидатуру», — відреагував Гутерріш на своє переобрання.

Він пообіцяв боротися за скорочення бідності, голоду і глобальних конфліктів.