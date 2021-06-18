Гутерриш во второй раз стал генсеком ООН

Генеральная Ассамблея ООН 18 июня назначила на второй срок действующего генсекретаря ООН Антониу Гутерриша.

Об этом объявил председатель Генассамблеи ООН Волкан Бозкир, сообщает Reuters.

«Имею честь объявить о том, что Гутерриш путем аккламации [упрощенный порядок принятия или отклонения решения] был назначен генеральным секретарем ООН на второй срок полномочий. Он начинается с 1 января 2022-го до 31 декабря 2026 года», — заявил он в ходе заседания.

После объявления о назначении Бозкир пригласил в зал Гутерриша и привел его к присяге.

«Меня переполняют эмоции и мысли. Я признателен вам за доверие. Работа в ООН — это огромная привилегия и самая благородная обязанность. Особо признателен Португалии за то, что снова выдвинула мою кандидатуру», — отреагировал Гутерриш на свое назначение.