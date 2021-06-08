Совбез ООН поддержал переизбрание генсека на второй срок

Совет безопасности ООН поддержал переизбрание действующего генсека Антониу Гутерриша на второй срок.

Об этом пишет Reuters.

Совбез предлагает Генеральной ассамблее поддержать переизбрание Гутерриша и назначить его еще на один пятилетний срок с 1 января 2022 года.

«Я очень благодарен членам совета за доверие, которое они оказали мне. Я буду очень рад, если Генеральная ассамблея доверит мне обязанности второго мандата», — говорится в заявлении Гуттериша.

На эту должность, кроме Гутерриша, претендовали еще 10 кандидатов, но ни один из них не был выдвинут официально страной-членом ООН.