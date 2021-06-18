У Києві за добу від коронавірусу вакцинували рекордну кількість людей

У столиці протягом 17 червня вакцинували 13 946 осіб, що є рекордним показним з початку кампанії.

Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«Зокрема, вчора у Центрі вакцинації проти COVID-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру, вакцинували 1 886 осіб. У Центрі спочатку працювали 15 вакцинальних бригад. Проте містяни приходили не на свій час або нехтували можливістю записатися і цим створювали чергу. Тож Департамент охорони здоровʼя міста Києва оперативно збільшив кількість бригад до 21», — пояснив Поворозник. Він зазначив, що Центр вакцинації працюватиме і завтра, 19 червня, до 14:00.