У житловому районі японського Саппоро ведмідь поранив чотирьох людей. Він також встиг напасти на військову частину

На півночі Японії бурий ведмідь прорвався до житлового району міста Саппоро і поранив чотирьох людей.

Про це пише CNN.

Жителі Саппоро повідомили про те, що побачили ведмедя на дорозі рано-вранці. Невдовзі після цього місцева поліція заявила, що шукає ведмедя. «Якщо ви помітили ведмедя, будьте дуже обережні, негайно тікайте і телефонуйте 110», — йшлося в повідомленні поліції Хоккайдо.

Місцеве телебачення продемонструвало кадри, на яких видно, як ведмідь біжить житловою вулицею, перетинає дорогу і проривається на територію військових казарм Сил самооборони Японії, після чого тікає.

Поліція повідомила, що ведмідь напав на трьох чоловіків, один з яких був серйозно поранений, і на жінку у віці 80 років. В результаті ведмедя застрелили двоє чоловіків з місцевого мисливського товариства недалеко від аеропорту Саппоро Окадама.