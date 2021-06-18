В жилом районе японского Саппоро медведь ранил четверых людей. Он также успел напасть на воинскую часть

На север Японии бурый медведь прорвался в жилой район города Саппоро и ранил четырех человек.

Об этом пишет CNN.

Жители Саппоро сообщили о том, что увидели медведя на дороге рано утром. Вскоре после этого местная полиция заявила, что ищет медведя. «Если вы заметили медведя, будьте очень осторожны, немедленно убегайте и звоните 110», — говорилось в сообщении полиции префектуры Хоккайдо.

Местное телевидение продемонстрировало кадры, на которых видно, как медведь бежит по жилой улице, пересекает оживленную дорогу и прорывается на территорию военных казарм Сил самообороны Японии, после чего сбегает.

Полиция сообщила, что медведь напал на троих мужчин, один из которых был серьезно ранен, и на женщину в возрасте 80 лет. В итоге медведь был застрелен двумя мужчинами из местного охотничьего общества недалеко от аэропорта Саппоро Окадама.