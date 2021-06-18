У США під час тренувань на мотоциклі розбився каскадер Алекс Харвілл. Він намагався побити світовий рекорд

У США на смерть розбився каскадер Алекс Харвілл — він тренувався, аби побити світовий рекорд у стрибку з рампи на мотоциклі.

Про смерть 28-річного чоловіка повідомили офіційні особи штату Вашингтон, а деталі розповідає CNN.

Інцидент стався у четвер, 17 червня. Розтин проведуть 18 червня, щоб підтвердити причину і спосіб смерті.

Харвілл сподівався побити рекорд стрибка на майже 107 метрів. На відео тренувального стрибка в міжнародному аеропорту Грант Каунті видно, як мотоцикл Харвілла врізався прямо у верхній край великого ґрунтового насипу, який використовувався як його посадкова рампа, а сам Харвілл злетів з мотоцикла.

Він намагався побити рекорд, який у 2008 році встановив австралієць Роббі Медісон. Харвіллу теж уже належав світовий рекорд — стрибок з землі на землю на 90,69 метрів у 2013 році:

У Харвілла залишилися дружина Джессіка і два сини (одному 4 роки, другому 1 місяць).