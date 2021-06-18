В США во время тренировок на мотоцикле разбился каскадер Алекс Харвилл. Он пытался побить мировой рекорд

В США насмерть разбился каскадер Алекс Харвилл — он тренировался, чтобы побить мировой рекорд в прыжке с рампы на мотоцикле.

О смерти 28-летнего мужчины сообщили официальные лица штата Вашингтон, а детали рассказывает CNN.

Инцидент произошел в четверг, 17 июня. Вскрытие проведут 18 июня, чтобы подтвердить причину и способ смерти.

Харвилл надеялся побить рекорд прыжка на почти 107 метров. На видео тренировочного прыжка в международном аэропорту Грант Каунти видно, как мотоцикл Харвилла врезался прямо в верхний край большой грунтовой насыпи, которая использовалась как его посадочная рампа, а сам Харвилл слетел с мотоцикла.

Он пытался побить рекорд, который в 2008 году установил австралиец Робби Мэдисон. Харвиллу тоже уже принадлежал мировой рекорд — прыжок с земли на землю на 90,69 метров в 2013 году:

У Харвилла остались жена Джессика и два сына (одному 4 года, другому 1 месяц).