Укравтодор уперше випустив євробонди на Лондонській фондовій біржі

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) вперше розмістило на Лондонській біржі єврооблігації на $700 млн.

Про це повідомив міністр інфраструктури, екскерівник Укравтодору Олександр Кубраков.

Євробонди розмістили під 6,25% строком на 7 років під держгарантії. Кошти використають для оновлення дорожньої інфраструктури.

«У ході розміщення Укравтодор отримав заявок на майже $2,4 млрд, що більше ніж втричі перевищило запланований обсяг випуску, а тому продемонструвало значний інтерес з боку глобального фінансового ринку, підтвердило довіру до України як держави, і до великих інфраструктурних проєктів зокрема», — зазначив Кубраков.

Організаторами випуску єврооблігацій виступили JPMorgan, Dragon Capital і державний Укрексімбанк. За словами міністра, євробонди отримали історично низьку ставку у порівнянні з попередніми українськими розміщеннями у доларах США.