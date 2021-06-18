Укравтодор впервые выпустил евробонды на Лондонской фондовой бирже

Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) впервые разместило на Лондонской бирже еврооблигации на $700 млн.

Об этом сообщил министр инфраструктуры, бывший руководитель Укравтодора Александр Кубраков.

Евробонды разместили под 6,25% сроком на 7 лет под госгарантии. Средства используют для обновления дорожной инфраструктуры.

«В ходе размещения Укравтодор получил заявок на почти $2,4 млрд, что более чем в три раза превысило запланированный объем выпуска, а потому продемонстрировало значительный интерес со стороны глобального финансового рынка, что подтвердило доверие к Украине как государству, и к крупным инфраструктурным проектам в частности», — отметил Кубраков.

Организаторами выпуска еврооблигаций выступили JPMorgan, Dragon Capital и государственный Укрэксимбанк. По словам министра, евробонды получили исторически низкую ставку по сравнению с предыдущими украинскими размещениями в долларах США.