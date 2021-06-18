У США подружжя, яке погрожувало зброєю протестувальникам Black Lives Matter, визнало себе винним і заплатить штраф

В американському місті Сент-Луїс (штат Міссурі) подружжя, яке розмахувало зброєю перед учасниками акцій протесту Black Lives Matter, визнало себе винним. Про це повідомляє BBC.

Марк і Патріша Макклоскі погодилися відмовитися від зброї, яку вони використовували щодо учасників акцій. 63-річний чоловік визнав себе винним у нападі четвертого ступеня і був оштрафований на $750, його 61-річна дружина визнала себе винною у переслідуванні і була оштрафована на $2 тисячі. Оскільки вони обидвоє юристи, а звинувачення є проступками, а не злочинами, у них не заберуть юридичні ліцензії та вони зможуть і надалі володіти вогнепальною зброєю.

Зазначимо, що парі загрожувало до чотирьох років увʼязнення, але прокурор врахував їхній вік, відсутність судимостей та той факт, що вони спочатку викликали поліцію, і той факт, що ніхто не стріляв і не постраждав.

Свій минулорічний вчинок Макклоскі назвав захистом від «розлюченого натовпу».

«Я б зробив це знову. Щоразу, коли натовп наближатиметься до мене, я робитиму все, що в моїх силах, щоб піддати їх неминучій загрозі фізичної травми, тому що це утримає їх від руйнування мого будинку і моєї сімʼї», — сказав він перед судом.

Нагадаємо, 28 червня 2020 року подружжя Марка і Патріши Макклоскі спрямували рушницю і пістолет на учасників протестів проти расизму Black Lives Matter, які проходили повз їхній будинок (вартість $1,5 мільйона), прямуючи до будинку мера міста. Макклоскі живуть на елітній приватній вулиці і вимагали від учасників протесту покинути їхню приватну територію.