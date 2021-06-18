В США супруги, которые угрожали оружием протестующим Black Lives Matter, признали себя виновными и заплатят штраф

В американском городе Сент-Луис (штат Миссури) супруги, которые размахивали оружием перед участниками акций протеста Black Lives Matter, признали себя виновными. Об этом сообщает BBC.

Марк и Патриша Макклоски согласились отказаться от оружия, которое они использовали в отношении участников акций. 63-летний мужчина признал себя виновным в нападении четвертой степени и был оштрафован на $750, его 61-летняя жена признала себя виновной в преследовании и была оштрафована на $2 тысячи. Поскольку они оба юристы, а обвинения являются проступками, а не преступлениями, у них не заберут юридические лицензии и они смогут и в дальнейшем владеть огнестрельным оружием.

Отметим, что паре грозило до четырех лет заключения, но прокурор учел их возраст, отсутствие судимостей и тот факт, что они сначала вызвали полицию, и тот факт, что никто не стрелял и не пострадал.

Свой прошлогодний поступок Макклоски назвал защитой от «разъяренной толпы».

«Я бы сделал это снова. Каждый раз, когда толпа приближается ко мне, я сделаю все, что в моих силах, чтобы подвергнуть их неизбежной угрозе физической травмы, потому что это удержит их от разрушения моего дома и моей семьи», — сказал он перед судом.

Напомним, 28 июня 2020 года супруги Марк и Патриша Макклоски направили ружье и пистолет участников протестов против расизма Black Lives Matter, которые проходили мимо их дома (стоимость $1,5 миллиона), направляясь к дому мэра города. Макклоски живут на элитной частной улице и требовали от участников протеста покинуть их частную территорию.