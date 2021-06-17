Порошенко подав позов проти Гордона. Журналіст заявляв про змову пʼятого президента з Путіним

Пʼятий президент, депутат «Європейської солідарності» Петро Порошенко подав позов проти журналіста Дмитра Гордона, в якому вимагає визнати недостовірною інформацію про нібито його змову з президентом РФ Володимиром Путіним у 2014 році.

Про це повідомляє пресслужба «Євросолідарності».

Ідеться про слова Гордона, що Порошенко за змовою з Путіним наказав українським військовим залишити Маріуполь для російських бойовиків і військ.

У позові вимагється лише визнати інформацію недостовірною. Публічно спростовувати її, вибачатися чи виплачувати компенсацію Гордон не буде.

«Вибачення Гордона не представляють інтересу для позивача і вже не можуть нічого змінити [...]. Сам факт публічного спотворення обставин захоплення і звільнення Маріуполя у 2014 році має принципове значення для суспільства», — заявив адвокат Ілля Новіков.