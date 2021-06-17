Расизм, кебаб і непідготовленість служб. У силовиків було 9 можливостей запобігти теракту в Манчестері

Британська влада представила звіт із результатами розслідування теракту в Манчестері в 2017 році, коли на «Манчестер-Арені» під час вибуху смертника загинули 22 людини і понад 120 отримали поранення. Трагедія сталася 22 травня о 22:40 під кінець концерту американської співачки Аріани Гранде. Згідно із розслідуванням, у правоохоронців і служби безпеки комплексу було девʼять можливостей запобігти теракту.

Про це пише Daily Mail.

Представник слідства Джон Сондерс заявив про значну відповідальність оператора арени SMG, найнятої ним служби безпеки Showsec і співробітників транспортної поліції, які патрулювали територію біля станції «Манчестер Вікторія», де знаходиться арена.

У звіті прорахунки у безпеці виділені пунктами:

Недбале ставлення співробітників Showsec до безпеки. За півгодини до вибуху на Салмана Абеді (22-річний смертник) звернув увагу Кріс Вайлд, який чекав з концерту 14-річну дочку. Він поговорив з Абеді і після пішов до охоронця на імʼя Мухаммед Ага. Тому він повідомив про підозрілу поведінку чоловіка, але охоронець по суті проігнорував попередження.

Страх бути звинуваченим у расизмі. О 22:23 Ага коротко поговорив зі своїм колегою Кайлом Лоулером і той пішов подивитися на Абеді. Лоулер повідомив під час розслідування, що Абеді трохи нервував, коли на нього дивилися, і здавався «неспокійним». Однак Лоулер вирішив не допитувати Абеді і не повідомляти керівництву, побоюючись, що його звинуватять у расизмі та він матиме проблеми. Абеді — араб, вихідець Лівії.

Поліція і кебаб. Офіцери транспортної поліції поїхали за кебабом в сусідній район, залишивши арену без охорони. Їх не було на чергуванні близько 2 годин. Саме в цей проміжок Абеді зайшов у фойє арени з навантаженим вибухівкою рюкзаком.

Відсутність перевірки на першому поверсі. Співробітники безпеки не перевіряли Абеді, хоча явно бачили його «нервові» пересування по поверхах арени протягом години. Сондерс додав, що під час перевірки терорист, швидше за все, підірвав би себе, але великих жертв вдалося б уникнути.

Недостатня пильність охоронців. Охорона в цілому не звертала увагу на Абеді і не врахувала ризики терористичної атаки.

Відсутність поліцейських на антресольному поверсі. В період з 22:00 до 22:31 на поверсі взагалі не було офіцерів поліції. Там, а після у ліфті, Абеді налаштовував саморобну бомбу.

Три проігнорованих візити терориста до вибуху. Абеді 18, 21 і 22 травня (у другій половині дня) проводив розвідку в комплексі. Записи з камер спостереження не проглядалися охороною.

Підсумком звіту стане прийняття закону, який передбачає посилення безпеки у закладах і на заходах з більш ніж 100 гостями. Уряд 2 липня має закінчити консультації щодо цього закону.