Расизм, кебаб и неподготовленность служб. У силовиков было 9 возможностей предотвратить теракт в Манчестере

Британские власти представили отчет с результатами расследования теракта в Манчестере в 2017 году, когда на «Манчестер-Арене» при взрыве смертника погибли 22 человека и более 120 получили ранения. Трагедия произошла 22 мая в 22:40 под конец концерта американской певицы Арианы Гранде. Согласно расследованию, у правоохранителей и службы безопасности комплекса было девять возможностей предотвратить теракт.

Об этом пишет Daily Mail.

Представитель следствия Джон Сондерс заявил о значительной ответственности оператора арены SMG, нанятой им службы безопасности Showsec и сотрудников транспортной полиции, которые патрулировали территорию возле станции «Манчестер Виктория», где находится арена.

В отчете просчеты в безопасности выделены пунктами:

Халатное отношение сотрудников Showsec к безопасности. За полчаса до взрыва на Салмана Абеди (22-летний смертник) обратил внимание Крис Уайлд, который ждал с концерта 14-летнюю дочь. Он поговорил с Абеди и после пошел к охраннику по имени Мухаммед Ага. Тому он сообщил о подозрительном поведении мужчины, но охранник по сути проигнорировал предупреждение.

Боязнь обвинений в расизме. В 22:23 Ага кратко поговорил со своим коллегой Кайлом Лоулером и тот пошел посмотреть на Абеди. Лоулер сообщил в ходе расследования, что Абеди немного нервничал, когда на него смотрели, и казался «беспокойным». Однако Лоулер решил не допрашивать Абеди и не сообщать начальству, опасаясь, что его обвинят в расизме и у него будут проблемы. Абеди — араб, выходец Ливии.

Полиция и кебаб. Офицеры транспортной полиции уехали за кебабом в соседний район, оставив арену без охраны. Их не было на дежурстве около 2 часов. Именно в этот промежуток Абеди зашел в фойе арены с груженым взрывчаткой рюкзаком.

Отсутствие проверки на первом этаже. Сотрудники безопасности не проверяли Абеди, хотя явно видели его «нервные» передвижения по этажам арены в течении часа. Сондерс добавил, что при проверке террорист, скорее всего, взорвал бы себя, но крупных жертв удалось бы избежать.

Недостаточная бдительность охранников. Охрана в целом не обращала внимание на Абеди и не учла риски террористической атаки.

Отсутствие полицейских на антресольном этаже. В период с 22:00 до 22:31 на этаже вообще не было офицеров полиции. Там, а после в лифте, Абеди настраивал самодельную бомбу.

Три проигнорированных визита террориста до взрыва. Абеди 18, 21 и 22 мая (во второй половине дня) проводил разведку в комплексе. Записи с камер наблюдения не просматривались охраной.

Итогом отчета станет принятие закона, который предписывает усиливать безопасность в заведениях и на мероприятиях с более чем 100 гостями. Правительство 2 июля должно закончить консультации по этому закону.