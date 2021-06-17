Азербайджан хоче замовити у України розробку застосунку «Дія»

Азербайджан хоче замовити в Україні розробку свого мобільного додатка держпослуг «Дія», який в 2019 році презентувало Міністерство цифрової трансформації.

Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на відповідь Офісу президента.

Скільки Україна може заробити на такій угоді, поки невідомо.

«Враховуючи те, що тривають перемовини і остаточних домовленостей щодо продажу мобільного застосунку чи технології його розробки наразі немає — інформація щодо можливої вартості від продажу концепту відсутня», — повідомили в ОП.

Раніше президент Володимир Зеленський говорив, що «Дія» зацікавила кілька країн.