Азербайджан хоче замовити у України розробку застосунку «Дія»

Азербайджан хоче замовити в Україні розробку свого мобільного додатка держпослуг «Дія», який в 2019 році презентувало Міністерство цифрової трансформації.
Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на відповідь Офісу президента.
Скільки Україна може заробити на такій угоді, поки невідомо.
«Враховуючи те, що тривають перемовини і остаточних домовленостей щодо продажу мобільного застосунку чи технології його розробки наразі немає — інформація щодо можливої вартості від продажу концепту відсутня», — повідомили в ОП.
Раніше президент Володимир Зеленський говорив, що «Дія» зацікавила кілька країн.
- У травні в Мінцифри презентували нові послуги у «Дії», серед яких сплата податків для ФОП, електронна прописка і цифровий підпис.
- 16 червня Національний банк дозволив українцям відкривати рахунки в банках використовуючи документи в додатку «Дія».