У Нацбанку заявили про завершення економічної кризи в Україні і прогнозують поступове сповільнення інфляції

Національний банк згортає антикризові заходи підтримки банків через завершення економічної кризи.

Про це заявив заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб під час брифінгу 17 червня.

«Криза закінчилася. Економіка цього року зросте, вже зростає, як ми бачимо у другому кварталі на тлі низької бази минулого року», — сказав він.

На думку Сологуба, згортання Нацбанком антикризових заходів — зокрема довгострокового рефінансування та процентного свопу, які припинять з 1 жовтня, — не матиме негативних наслідків.

«Тому що це саме антикризові заходи... Наші очікування, що ситуація з ліквідністю буде залишатися нормальною», — додав він.

Водночас голова регулятора Кирило Шевченко заявив, що очікує на сповільнення інфляції восени 2021 року та досягнення рівня 5% у першому півріччі наступного.

«Цьому сприятимуть поступове вичерпання ефекту низької бази порівняння, надходження на ринки нового більшого врожаю, стабілізаційний вплив стриманішої монетарної політики Національного банку, зокрема через валютний канал», — розповів він.

Очільник Нацбанку зазначив, що зростання споживчих цін у травні сягнуло 9,5% в річному вимірі, а базова інфляція прискорилася до 6,9% — насамперед через подорожчання соняшникової олії та продуктів харчування, складовою виробництва яких вона є.

«Інфляційні очікування бізнесу та населення, хоч і лишалися підвищеними, але стабілізувалися в останні місяці. Ознаки прискорення фундаментального інфляційного тиску понад прогноз наразі не спостерігаються», — наголосив Шевченко.