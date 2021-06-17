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Вакцина CureVac показала лише 47% ефективності. Раніше ЄС закупив понад 400 млн доз цього препарату

Автор:
Олег Панфілович
Дата:
Вакцина CureVac показала лише 47% ефективності. Раніше ЄС закупив понад 400 млн доз цього препарату

CureVac

Вакцина від коронавірусу німецької компанії CureVac виявилася набагато менш ефективною, ніж ті, які вже застосовуються.

Про це повідомляє Politico.

Компанія оголосила про 47% ефективності проти COVID-19 і заявила, що вакцина «не відповідає заздалегідь визначеним статистичним критеріям успішності».

За даними компанії, у випробуваннях взяли участь 40 тисяч осіб в 10 країнах Європи та Латинської Америки, в яких циркулюють як мінімум 13 варіантів коронавірусу.

Серед тих, хто брав участь у випробуванні, виявили 134 випадки захворювання COVID через два тижні після отримання другої дози. У компанії сподівалися на кращий результат, проте відзначають, що «демонструвати високу ефективність в цьому безпрецедентному різноманітті варіантів [коронавірусу] є складним завданням».

Остаточний аналіз очікується наприкінці червня. У звʼязку з цим в компанії сподіваються, що показник ефективності може покращитися. «Оскільки ми наближаємося до остаточного аналізу з мінімум 80 додатковими випадками, загальна ефективність вакцини може змінитися», — зазначив гендиректор компанії Франц Вернер Хаас.

Компанія повідомила про результати досліджень Європейському агентству з лікарських засобів.

  • Європейський Союз уклав угоду на постачання 225 млн доз потенційної мРНК-вакцини першого покоління CVnCoV від компанії CureVac ще в листопаді 2020 року. У січні нового року стало відомо, що ЄС очікує вже 405 млн доз вакцини від CureVac.
  • Науково-дослідницька медична компанія GlaxoSmithKline і біофармацевтична CureVac обʼєднають зусилля для створення низки нових мРНК-вакцин нового покоління для боротьби з пандемією коронавірусу. Розробка нових препаратів почнеться найближчим часом — орієнтовно вони будуть готові у 2022 році.