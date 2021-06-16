У Німеччині на тлі локдауну зафіксували рекорд народжуваності

У Німеччині антикоронавірусний локдаун вплинув на стрибок народжуваності. Статисти зафіксували рекордний показник за останні 20 років.

Про це пише Deutsche Welle.

Бебі-бум припав на березень 2021 року. У цьому місяці в країні народилося майже 66 тисяч немовлят. Останній раз кількість новонароджених перевищила 65 тисяч в березні 1998 року.

Статисти зазначили, що на народжуваність вплинуло послаблення першого локдауна у травні 2020 року. Тоді Німеччина поступово виходила з жорсткого карантину. Зростання рівня народжуваності намітилося вже у лютому 2021 року.

На початку року показники залишалися незмінними у порівнянні з минулим роком. Це говорить про те, що сам локдаун не привів до бебі-буму.

При цьому Федеральне статистичне відомство поки опублікувало попередні цифри. Точні дані можуть бути ще вищими. Вони будуть доступні в липні.