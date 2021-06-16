У Німеччині на тлі локдауну зафіксували рекорд народжуваності

У Німеччині антикоронавірусний локдаун вплинув на стрибок народжуваності. Статисти зафіксували рекордний показник за останні 20 років.
Про це пише Deutsche Welle.
Бебі-бум припав на березень 2021 року. У цьому місяці в країні народилося майже 66 тисяч немовлят. Останній раз кількість новонароджених перевищила 65 тисяч в березні 1998 року.
Статисти зазначили, що на народжуваність вплинуло послаблення першого локдауна у травні 2020 року. Тоді Німеччина поступово виходила з жорсткого карантину. Зростання рівня народжуваності намітилося вже у лютому 2021 року.
На початку року показники залишалися незмінними у порівнянні з минулим роком. Це говорить про те, що сам локдаун не привів до бебі-буму.
При цьому Федеральне статистичне відомство поки опублікувало попередні цифри. Точні дані можуть бути ще вищими. Вони будуть доступні в липні.
- В цілому в Європі прогнозованого бебі-буму унаслідок коронавірусного карантину не сталося. Італія, яка однією з перших у Європі зіткнулася з хворобою та ввела жорсткий локдаун, відзвітувала про майже 22% падіння народжуваності за 2020 рік.