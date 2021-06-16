«Одні з найбільш закритих у світі даних». Мінцифри та Митна служба відкрили доступ до 4 мільйонів митних декларацій

Міністерство цифрової трансформації та Державна митна служба оприлюднили понад 4 мільйони митних декларацій.

Про це повідомляється на сторінці Мінцифри.

Декларації оформлювалися з лютого 2020 року. «Ці дані були одними з найбільш закритих у світі. Україна — одна з перших країн у світі, яка відкрила дані з таким високим рівнем деталізації», — йдеться в повідомленні.