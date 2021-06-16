В Естонії збираються оголосити вотум недовіри прем’єр-міністру через некомпетентність

У парламенті Естонії зареєстрували вотум недовіри прем’єр-міністру Каї Каллас.

Про це повідомляється на сайті Рійгікогу.

Як зазначається, заяву про винесення недовіри подали депутати опозиційних Консервативної народної партії та Isamaa («Вітчизна»). Документ розглянуть у середу, 16 червня.

На думку ініціаторів вотуму, уряд Каллас ухвалив низку некомпетентних економіко-політичних рішень та втратив всі умови, створені попереднім урядом для економічного розвитку і підвищення обороноздатності Естонії.

Підписи під документом поставили 30 депутатів естонського парламенту (мінімально необхідно 21 підпис).

Згідно з законодавством країни, щоб ухвалити вотум недовіри, необхідна підтримка щонайменше 51 депутата.

Каллас вже відреагувала на ініціативу опозиції.

«Я готова нести відповідальність за рішення свого уряду і пояснити їх», — заявила вона.