В Естонії збираються оголосити вотум недовіри прем’єр-міністру через некомпетентність

У парламенті Естонії зареєстрували вотум недовіри прем’єр-міністру Каї Каллас.
Про це повідомляється на сайті Рійгікогу.
Як зазначається, заяву про винесення недовіри подали депутати опозиційних Консервативної народної партії та Isamaa («Вітчизна»). Документ розглянуть у середу, 16 червня.
На думку ініціаторів вотуму, уряд Каллас ухвалив низку некомпетентних економіко-політичних рішень та втратив всі умови, створені попереднім урядом для економічного розвитку і підвищення обороноздатності Естонії.
Підписи під документом поставили 30 депутатів естонського парламенту (мінімально необхідно 21 підпис).
Згідно з законодавством країни, щоб ухвалити вотум недовіри, необхідна підтримка щонайменше 51 депутата.
Каллас вже відреагувала на ініціативу опозиції.
«Я готова нести відповідальність за рішення свого уряду і пояснити їх», — заявила вона.
- У січні 2021 року прем’єр-міністр Естонії, лідер Центристської партії Юрі Ратас оголосив про відставку з поста глави уряду. Це сталося на тлі корупційного скандалу — його політсилі та члену його партії оголосили підозри.
- Після цього уряд очолила депутатка парламенту Кая Каллас. Вона стала першою жінкою на посаді прем’єра Естонії.