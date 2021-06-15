Чиновників ЗСУ судитимуть за схему з медмасками для військових

За схему «відкату» на постачанні у війська медичних масок судитимуть полковника медичної служби Збройних сил, командира медроти однієї з бригад і колишнього чиновника Держінспекції енергетичного нагляду.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Під час вже завершеного розслідування було встановлено, що в травні-серпні 2020 року чиновники отримали від підприємця «відкат» за укладення з його фірмою договору на закупівлю одноразових медичних масок. Вони проконтролювали укладення контракту з Міноборони, прийняли маски без необхідних документів і забезпечили повну оплату вартості товару, незважаючи на низку порушень.