Чиновников ВСУ будут судить за схему с медмасками для военных

За схему «отката» на поставках в войска медицинских масок будут судить полковника медицинской службы Вооруженных сил, командира медроты одной из бригад и бывшего чиновника Госинспекции энергетического надзора.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

В ходе уже завершенного расследования было установлено, что в мае — августе 2020 года чиновники получили от предпринимателя «откат» за заключение с его фирмой договора на закупку одноразовых медицинских масок. Они проконтролировали заключение контракта с Минобороны, приняли маски без необходимых документов и обеспечили полную оплату стоимости товара, несмотря на ряд нарушений.