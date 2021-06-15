Василь Вірастюк склав у Раді присягу нардепа під крики «Ганьба»

Спортсмен Василь Вірастюк, якого обрали на довиборах до Верховної Ради у 87 окрузі, склав присягу народного депутата. Під час зачитування присяги в залі лунали крики «Ганьба!»
Вигуки лунали з боку представників опозиційних фракцій і позафракційних депутатів. Вірастюк на них не звертав уваги і склав присягу.
Його колега по партії Юлія Гришина повідомила, що Вірастюк планує працювати в Комітеті соцполітики і захисту прав ветеранів, а також пообіцяв ініціювати створення реабілітаційних центрів для ветеранів АТО/ООС.
Нагадаємо, що наприкінці квітня ЦВК визнала Вірастюка обраним нардепом, але Верховний суд це рішення скасував. Після цього ЦВК теж відмовилася реєструвати Вірастюка. Там заявили, що виникла «екстраординарна ситуація» і вони не знають, що робити. Потім відбулася ще одна реєстрація, яку знову скасував Верховний суд. Врешті 9 червня ЦВК все ж зареєструвала Вірастюка нардепом.
- Довибори до Верховної Ради у 87 окрузі в Івано-Франківській області відбулися 28 березня. Після виборів кандидати почали повідомляти про фальсифікації. Кандидат від «Свободи» Руслан Кошулинський говорив про підкуп виборців, кандидат від «слуг» Василь Вірастюк — про «інші» порушення, а Олександр Шевченко від «За майбутнє» у зверненні до Зеленського заявляв, що Вірастюк «намагається сфальсифікувати» результати голосування. Голоси на деяких дільницях рахували по кілька разів через втрату бюлетенів.