Василь Вірастюк склав у Раді присягу нардепа під крики «Ганьба»

Спортсмен Василь Вірастюк, якого обрали на довиборах до Верховної Ради у 87 окрузі, склав присягу народного депутата. Під час зачитування присяги в залі лунали крики «Ганьба!»

Вигуки лунали з боку представників опозиційних фракцій і позафракційних депутатів. Вірастюк на них не звертав уваги і склав присягу.

Його колега по партії Юлія Гришина повідомила, що Вірастюк планує працювати в Комітеті соцполітики і захисту прав ветеранів, а також пообіцяв ініціювати створення реабілітаційних центрів для ветеранів АТО/ООС.

Нагадаємо, що наприкінці квітня ЦВК визнала Вірастюка обраним нардепом, але Верховний суд це рішення скасував. Після цього ЦВК теж відмовилася реєструвати Вірастюка. Там заявили, що виникла «екстраординарна ситуація» і вони не знають, що робити. Потім відбулася ще одна реєстрація, яку знову скасував Верховний суд. Врешті 9 червня ЦВК все ж зареєструвала Вірастюка нардепом.