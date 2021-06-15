Василий Вирастюк принес в Раде присягу нардепа под крики «Ганьба»

Спортсмен Василий Вирастюк, которого избрали на довыборах в Верховную Раду в 87 округе, принял присягу народного депутата. Во время зачитывания присяги в зале раздавались крики «Ганьба!»
Возгласы раздавались со стороны представителей оппозиционных фракций и внефракционных депутатов. Вирастюк на них не обращал внимания и принял присягу.
Его коллега по партии Юлия Гришина сообщила, что Вирастюк планирует работать в Комитете соцполитики и защиты прав ветеранов, а также пообещал инициировать создание реабилитационных центров для ветеранов АТО/ООС.
Напомним, что в конце апреля ЦИК признала Вирастюка избранным нардепом, но Верховный суд это решение отменил. После этого ЦИК тоже отказалась регистрировать Вирастюка. Там заявили, что возникла «экстраординарная ситуация» и они не знают, что делать. Затем состоялась еще одна регистрация, которую снова отменил Верховный суд. В итоге 9 июня ЦИК все же зарегистрировала Вирастюка нардепом.
- Довыборы в Верховную Раду в 87 округе в Ивано-Франковской области состоялись 28 марта. После выборов кандидаты начали сообщать о фальсификациях. Кандидат от «Свободы» Руслан Кошулинский говорил о подкупе избирателей, кандидат от «слуг» Василий Вирастюк — о «других» нарушениях, а Александр Шевченко от «За майбутнє» в обращении к Зеленскому заявлял, что Вирастюк «пытается сфальсифицировать» результаты голосования. Голоса на некоторых участках считали по несколько раз из-за утери бюллетеней.