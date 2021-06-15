Василий Вирастюк принес в Раде присягу нардепа под крики «Ганьба»

Спортсмен Василий Вирастюк, которого избрали на довыборах в Верховную Раду в 87 округе, принял присягу народного депутата. Во время зачитывания присяги в зале раздавались крики «Ганьба!»

Возгласы раздавались со стороны представителей оппозиционных фракций и внефракционных депутатов. Вирастюк на них не обращал внимания и принял присягу.

Его коллега по партии Юлия Гришина сообщила, что Вирастюк планирует работать в Комитете соцполитики и защиты прав ветеранов, а также пообещал инициировать создание реабилитационных центров для ветеранов АТО/ООС.

Напомним, что в конце апреля ЦИК признала Вирастюка избранным нардепом, но Верховный суд это решение отменил. После этого ЦИК тоже отказалась регистрировать Вирастюка. Там заявили, что возникла «экстраординарная ситуация» и они не знают, что делать. Затем состоялась еще одна регистрация, которую снова отменил Верховный суд. В итоге 9 июня ЦИК все же зарегистрировала Вирастюка нардепом.