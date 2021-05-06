«Возникла экстраординарная ситуация». ЦИК прокомментировала отказ регистрировать Вирастюка нардепом

Центральная избирательная комиссия ищет решение сложной ситуации с довыборами в парламент на 87 округе, где почти победил кандидат от «Слуги народа» Василий Вирастюк.
В опубликованном заявлении ЦИК обобщенно комментирует решение Палаты Верховного суда, которым был отменен протокол ЦИК о результатов выборов, и говорит об экстраординарной ситуации.
«На сегодня возникла экстраординарная ситуация, при которой однозначного юридического выхода нет, поэтому Центральная избирательная комиссия осуществляет поиск оптимальных действий и решений, которые могут быть ею приняты с целью установления достоверных результатов выборов в пределах ее полномочий», — сказано в заявлении.
Какие именно действия будет предпринимать комиссия — не ясно.
- Довыборы в Верховную Раду на 87 округе в Ивано-Франковской области состоялись 28 марта. В последующие дни после выборов кандидаты стали сообщать о фальсификациях. Кандидат от «Свободы» Руслан Кошулинский говорил о подкупе избирателей, кандидат от «слуг» Василий Вирастюк — о «других» нарушениях (без уточнений), а Александр Шевченко от «За майбутнє» в обращении к президенту Зеленскому заявлял, что Вирастюк «пытается сфальсифицировать» результаты голосования.
- Голоса на некоторых участках считали по нескольку раз из-за утери бюллетеней.
- 1 мая Большая палата Верховного суда отменила решение Центральной избирательной комиссии об избрании нардепом Вирастюка. 5 мая ЦИК отказалась зарегистрировать Вирастюка нардепом.