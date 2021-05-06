«Возникла экстраординарная ситуация». ЦИК прокомментировала отказ регистрировать Вирастюка нардепом

Центральная избирательная комиссия ищет решение сложной ситуации с довыборами в парламент на 87 округе, где почти победил кандидат от «Слуги народа» Василий Вирастюк.

В опубликованном заявлении ЦИК обобщенно комментирует решение Палаты Верховного суда, которым был отменен протокол ЦИК о результатов выборов, и говорит об экстраординарной ситуации.

«На сегодня возникла экстраординарная ситуация, при которой однозначного юридического выхода нет, поэтому Центральная избирательная комиссия осуществляет поиск оптимальных действий и решений, которые могут быть ею приняты с целью установления достоверных результатов выборов в пределах ее полномочий», — сказано в заявлении.

Какие именно действия будет предпринимать комиссия — не ясно.