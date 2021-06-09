ЦИК зарегистрировала Вирастюка нардепом

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидата от «Слуги народа» Василия Вирастюка новым народным депутатом.

Об этом пишет гражданская сеть ОПОРА в своем Facebook.

Там отметили, что ЦИК зарегистрировала Вирастюка в соответствии с поданным им заявлением 7 июня.

Члены Центризбиркома учли решение Верховного суда, который подтвердил победу Вирастюка на 87 округе в Ивано-Франковской области.