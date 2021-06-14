В Індії помер голова (імовірно) найбільшої родини у світі: у нього 38 дружин і 89 дітей

В Індії, у штаті Мізорам помер 76-річний чоловік Зіона Чана, який вважається главою найбільшої сімʼї у світі. Про це повідомляє BBC.

Чана — глава релігійної секти, яка практикує полігамію. Він залишив після себе 38 дружин, 89 дітей і 36 онуків (за іншими даними — 39 дружин, 94 дитини, 33 онуки і одного правнука). Його смерть «із важким серцем» підтвердив головний міністр Мізораму. Повідомляється, що Чана страждав на діабет і гіпертонію.

Лікарі повідомили інформаційному агентству PTI, що стан Чана погіршився вдома, його шпиталізували, а пізніше він помер.

Важко сказати, чи справді Чана була головою найбільшої сімʼї у світі, оскільки є й інші, які претендують на цей титул. Також складно оцінити точний розмір його сімʼї. Щонайменше в одному звіті стверджується, що його родина складається з 181 людини. У місцевих новинах він згадується як володар «світового рекорду».