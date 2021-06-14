В Индии скончался глава (вероятно) самой большой семьи в мире: у него 38 жен и 89 детей

В Индии, в штате Мизорам умер 76-летний мужчина Зиона Чана, который считается главой самой большой семьи в мире. Об этом сообщает BBC.

Чана — глава религиозной секты, практикующей полигамию. Он оставил после себя 38 жен, 89 детей и 36 внуков (по другим данным — 39 жен, 94 ребенка, 33 внука и одного правнука). Его смерть «с тяжелым сердцем» подтвердил главный министр Мизорама. Сообщается, что Чана болел диабетом и гипертонией.

Врачи сообщили информационному агентству PTI, что состояние Чана ухудшилось дома, его госпитализировали, а позже он умер.

Трудно сказать, действительно ли Чана была главой крупнейшей семьи в мире, поскольку есть и другие претенденты на этот титул. Также сложно оценить точный размер его семьи. По меньшей мере в одном отчете утверждается, что его семья состоит из 181 человека. В местных новостях он упоминается как обладатель «мирового рекорда».