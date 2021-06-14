У Новій Зеландії на аукціоні продали найдорожчу кімнатну рослину

У Новій Зеландії на аукціоні продали кімнатну рослину з девʼятьма листками за рекордні $19 297. Про це повідомляє CNN.

Рослина називається рафідофора тетрасперма. Представниця аукціону Trade Me Міллі Сильвестр сказала CNN, що ця рослина була найдорожчою кімнатною рослиною, яку коли-небудь продавали на аукціоні.