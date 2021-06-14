В Новой Зеландии на аукционе продали самое дорогое комнатное растение

В Новой Зеландии на аукционе продали комнатное растение с девятью листьями за рекордные $19 297. Об этом сообщает CNN.

Растение называется рафидофора тетрасперма. Представительница аукциона Trade Me Милли Сильвестр сказала CNN, что это растение было самым дорогим комнатным растением, которое когда-либо продавали на аукционе.