Звіт SIPRI: Росія і США збільшили ядерний арсенал

Кількість розгорнутих ядерних боєприпасів у світі станом на початок 2021 року збільшилась, причому значна частина перебуває в оперативному управлінні Росії та США. Про це йдеться у звіті Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI). У ньому оцінюється поточний стан озброєнь, роззброєння та міжнародної безпеки. Ключовий висновок полягає в тому, що попри загальне скорочення кількості ядерних боєголовок у 2020 році їх більше розгорнули у складі оперативних сил.

У 2020 році США і Росія продовжували скорочувати свої загальні запаси ядерної зброї. Проте на початку 2021 року в обох було приблизно на 50 ядерних боєголовок в оперативному розгортанні більше, ніж роком раніше. Окрім цього, Росія збільшила свій загальний військовий ядерний арсенал приблизно на 180 боєголовок, в основному за рахунок розгортання більшої кількості міжконтинентальних балістичних ракет наземного базування з декількома боєголовками (МБР) і балістичних ракет морського базування. Розгорнуті стратегічні ядерні сили обох країн залишаються в межах договору СНО-3. «І Росія, і США, схоже, підвищують значення ядерної зброї у своїх стратегіях національної безпеки», — сказав Ханс Крістенсен, старший науковий співробітник програми SIPRI з ядерного роззброєння.

Зазначимо, що Росія і США разом володіють понад 90% світової ядерної зброї. Обидві країни мають і великі, і дорогі програми по заміні і модернізації своїх ядерних боєголовок, ракетних і авіаційних систем доставки, а також виробничих потужностей. У РФ, за даними SIPRI, наразі 6 255 боєголовок, а у США — 5 550. Для порівняння Китай має 350 ядерних боєголовок, а Франція — 290. Девʼять ядерних держав — США, Росія, Велика Британія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, Ізраїль та Корейська Народно-Демократична Республіка (Північна Корея) — дещо скоротили кількість ядерної зброї (з 13 400 одиниць ядерної зброї у 2020 році до 13 080 одиниць). SIPRI Попри це загальне скорочення оціночна кількість ядерних боєприпасів, розгорнутих наразі в оперативних силах, збільшилася до 3 825 — у 2020 році їх було 3 720. Близько 2 тисяч з них (майже всі вони належали Росії або США) перебували у стані підвищеної бойової готовності.