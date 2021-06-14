Глава партії СН Корнієнко розповів про депутатів, які на селфі з Офісу президента «робили мало не якісь угоди»

Глава партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що у Верховній Раді були депутати, які зловживали селфі з Офісу президента, і ледве не робили на них угоди.

Так він в інтервʼю «Бабелю» відповів на запитання, як зараз депутати спілкуються з Офісом президента.

«Це не правда, не треба нікуди записуватися. Просто трохи змінився пропускний режим — потрібно розуміти, куди ти йдеш. Просто прийти в офіс, щоб зробити селфі, вже не вийде. Неприємна новина для колег, які цим зловживали. У нас є різні депутати, які на селфі з ОП робили мало не якісь угоди, не називатимемо їхніх прізвищ», — заявив Корнієнко.

За його словами, на зустріч до президента не важко потрапити, якщо є предметна розмова.