Глава партии СН Корниенко рассказал о депутатах, которые на селфи из Офиса президента «делали чуть ли не какие-то сделки»

Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что в Верховной Раде были депутаты, которые злоупотребляли селфи из Офиса президента и чуть ли не делали на них сделки.

Так он в интервью «Бабелю» ответил на вопрос, как сейчас депутаты общаются с Офисом президента.

«Не правда, не надо никуда записываться. Просто немного изменился пропускной режим — нужно понимать, куда ты идешь. Просто прийти в Офис, чтобы сделать селфи, уже не получится. Неприятная новость для коллег, которые этим злоупотребляли. У нас есть разные депутаты, которые на селфи из ОП делали чуть ли не какие-то сделки, не будем называть их фамилии», — заявил Корниенко.

По его словам, на встречу к президенту не трудно попасть, если есть предметный разговор.