Tesla відновить продаж авто за біткоїни, коли криптовалюта стане на 50% екологічно чистою

Американський автовиробник Tesla знову почне продавати машини за біткоїни, коли отримання цього виду криптовалюти стане більшою мірою екологічно чистим.

Про це повідомив у Twitter глава компанії Ілон Маск.

Він зазначив, що у майбутньому Tesla знову буде дозволяти транзакції з біткоїнами — але це станеться, коли криптовалюта буде вироблена з приблизно 50% зеленої енергії (із екологічно чистих джерел).

Маск опублікував це повідомлення як коментар до публікації, в якій наводилися твердження про його можливу причетність до махінацій з криптовалютою.

Як пише Bloomberg, після цього твіту Маска вартість Bitcoin підскочила на 9% і була $39 тисяч.

На початку цього року Tesla оголосила про те, що починає продавати автомобілі за криптовалюту .У травні Маск заявив, що Tesla припиняє приймати біткоїни через те, що методи отримання цієї криптовалюти не є екологічно чистими.