Глава партії «Слуга народу» вважає, що «групи Павлюка» в Раді не існує

«Ніякої особливої групи Павлюка немає. Є його родичі, у яких прізвище «Павлюк», тому зручно фантазувати довкола цього», — сказав Корнієнко, відповідаючи на питання про законопроект, який передбачає підвищення ренти на видобуток залізної руди в 2,5 рази.

Глава партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко вважає, що так званої групи Іллі Павлюка у Верховній Раді, про яку неодноразово повідомляли ЗМІ, насправді не існує. Про це він розповів в інтервʼю «Бабелю» .

У грудні 2020 року журналісти Bihus.Info зʼясували, що група депутатів «Слуги народу» регулярно відвідує офіс бізнесмена Іллі Павлюка, розташований в 50 метрах від Офісу президента. Зокрема, депутати приходили перед важливими голосуваннями на користь олігарха Ріната Ахметова і перед голосуванням за проект Держбюджету-2021.

За інформацією журналістів, з 24 листопада 2020 біля офісу Павлюка періодично фіксували нардепів Дмитра Соломчука, Богдана Торохтія, Сергія Буніна, Олександра Горобця і Олега Марусяка. Останнього ЗМІ і називають неформальним лідером групи, в яку входить від 30 до 40 осіб.

Сам Павлюк у ці дні відвідував Офіс президента через бічний вхід.

У лютому 2021 року стало відомо, що Офіс генерального прокурора почав розслідування можливого втручання Іллі Павлюка в діяльність окремих нардепів.