У Канаді відмовилися від 300 тисяч доз вакцини Johnson & Johnson через їх походження

У Канаді відмовилися прищеплювати населення вакциною Johnson & Johnson, через що придбані раніше 300 тисяч доз просто викинуть.

Про це повідомляє Le Figaro.

Причиною назвали побоювання з приводу виробництва вакцини в американській лабораторії. «Через стурбованість з приводу лікарської речовини, розробленої на підприємстві Emerging BioSolutions в Балтиморі, штат Меріленд, Міністерство охорони здоровʼя Канади не використовуватиме отримані інвентарні запаси з метою захисту здоровʼя і безпеки канадців», — заявили в Міністерстві охорони здоровʼя країни.

Відомство стверджує, що препарат «забруднили компонентами іншої вакцини» під час виробництва, і після дослідження флаконів Міністерство охорони здоровʼя Канади не змогло дійти висновку, що вони відповідають канадським стандартам. Зазначається, що делегація перевірить завод у Меріленді, до того часу Канада не дозволятиме поставок вакцин з цього заводу.