У Канаді відмовилися від 300 тисяч доз вакцини Johnson & Johnson через їх походження

У Канаді відмовилися прищеплювати населення вакциною Johnson & Johnson, через що придбані раніше 300 тисяч доз просто викинуть.
Про це повідомляє Le Figaro.
Причиною назвали побоювання з приводу виробництва вакцини в американській лабораторії. «Через стурбованість з приводу лікарської речовини, розробленої на підприємстві Emerging BioSolutions в Балтиморі, штат Меріленд, Міністерство охорони здоровʼя Канади не використовуватиме отримані інвентарні запаси з метою захисту здоровʼя і безпеки канадців», — заявили в Міністерстві охорони здоровʼя країни.
Відомство стверджує, що препарат «забруднили компонентами іншої вакцини» під час виробництва, і після дослідження флаконів Міністерство охорони здоровʼя Канади не змогло дійти висновку, що вони відповідають канадським стандартам. Зазначається, що делегація перевірить завод у Меріленді, до того часу Канада не дозволятиме поставок вакцин з цього заводу.
- 1 квітня стало відомо, що в США працівники заводу в місті Балтимор (штат Меріленд), який виробляє вакцини проти коронавірусу, випадково змішали неправильні інгредієнти і зіпсували до 15 мільйонів доз вакцини Johnson & Johnson. Чиновники пояснили цю ситуацію людським фактором.
- Адміністрація президента США Джо Байдена наказала зупинити завод у Балтиморі, який зіпсував 15 мільйонів доз вакцини Johnson & Johnson від COVID-19 в результаті виробництва іншої вакцини, розробленої AstraZeneca.