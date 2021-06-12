В Канаде отказались от 300 тысяч доз вакцины Johnson & Johnson из-за ее происхождения

В Канаде отказались прививать население вакциной Johnson & Johnson, из-за чего приобретенные ранее 300 тысяч доз выбросят.

Об этом сообщает Le Figaro.

Причиной назвали опасения по поводу производства вакцины в американской лаборатории. «Из обеспокоенности по поводу лекарственного вещества, разработанного на предприятии Emerging BioSolutions в Балтиморе, штат Мэриленд, Министерство здравоохранения Канады не будет использовать полученные инвентарные запасы с целью защиты здоровья и безопасности канадцев», — заявили в Министерстве здравоохранения страны.

Ведомство утверждает, что препарат «загрязнен компонентами другой вакцины» при производстве, и после исследования флаконов Министерство здравоохранения Канады не смогло сделать вывод, что они соответствуют канадским стандартам. Отмечается, что делегация проверит завод в Мэриленде этим летом, до того времени Канада не разрешит поставки вакцин с этого завода.